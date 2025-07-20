Трамп поздравил Америку с полугодием своего президентского срока

Президент США Дональд Трамп подвел итоги первого полугодия своего президентского срока. По его словам, за это время страна превратилась из «мертвой и безнадежной» в «горячую и уважаемую в мире».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Нам удалось сделать много хороших и великих вещей, включая завершение множества войн с государствами, не связанными с нами иначе, как через торговлю и/или в некоторых случаях, дружбу»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, первые полгода — один из самых значительных периодов для любого президента. Дональд Трамп считает кардинальными изменения в США с момента своего вступления в должность. «С годовщиной!» — написал господин Трамп в конце публикации.