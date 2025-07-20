Более 20 жителей Гонконга пострадали из-за тайфуна

Тайфун «Випха» обрушился на побережье Китая в шестой раз с начала года. Это следует из данных метеорологической обсерватории провинции Гуандун, которые приводит агентство «Синьхуа».

26 жителей Гонконга обратились за медицинской помощью, сообщает South China Morning Post. Падение деревьев было зафиксировано 471 раз. 19-20 июля было отменено 500 рейсов. Дороги в нескольких районах были перекрыты из-за подтопления. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня, ожидаются в том числе ливни.

В городе Тайшань провинции Гуандун скорость ветра достигала 33 м/с. Специалисты прогнозируют, что тайфун продолжит двигаться на запад и юг. Как передает Центральное телевидение Китая, метеорологическая обсерватория объявила желтый уровень опасности из-за тайфуна 19 июля.

Вчера вечером приостановили работу три порта. Ожидается, что работа будет возобновлена 21 июля. Кроме того, изменено расписание поездов. Движение некоторых из них приостановлено.