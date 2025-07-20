Глава СКР поручил ускорить расследование дела о вырубке леса у ручья в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по уголовным делам о нарушении природоохранного законодательства в микрорайоне Шарковка Саратова. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, жители Саратова выразили несогласие с ходом выяснения обстоятельств нарушения природоохранного законодательства в микрорайоне Шарковка. Со слов граждан, неустановленные лица с апреля минувшего года вырубали деревья в водоохранной зоне Токмаковского ручья и складировали строительный мусор на территории устья водоема. Саратовцы указали на затяжной характер расследования. До сих пор никого не привлекли к ответственности.

Александр Бастрыкин ранее ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело по данному факту с августа 2024 года. Также следствие возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит ускорить расследование уголовных дел и доложить о результатах. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов