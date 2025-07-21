Генерации подсветили цену

По данным “Ъ”, строительство Южно-Якутской ТЭС «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) мощностью 313 МВт с вводом в 2027 году обойдется в 128,8 млрд руб. Еще 4,9 млрд руб. потребуется на строительство газопровода—отвода от «Силы Сибири» и 14,8 млрд руб.— на технологическое присоединение к электросетям. Новая ТЭС строится для электрификации Восточного полигона и покрытия энергодефицита на востоке страны.

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Минэнерго предлагает утвердить CAPEX строительства парогазовой Южно-Якутской ТЭС «Газпром энергохолдинга», необходимой для энергоснабжения Восточного полигона, на уровне 128,8 млрд руб. (без учета затрат на технологическое присоединение) в ценах 2025 года. Это следует из материалов к заседанию правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которое пройдет 22 июля в заочном формате (“Ъ” видел документы). При этом установленная мощность ТЭС снизится с 330 до 313 МВт.

В апреле 2023 года правительство назначило ГЭХ ответственным за строительство ТЭС в районе поселка Чульман Нерюнгринского района Якутии. Работы начались в июне 2024 года, но финансовые параметры проекта до сих пор не были утверждены. Новая ТЭС нужна также для покрытия энергодефицита в энергосистеме Востока и подстраховки местной энергосистемы из-за задержки с возведением угольных энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС «РусГидро» (500 МВт).

ГЭХ протянет к ТЭС 7,5-километровый газопровод—отвод от «Силы Сибири» (годовое потребление — около 0,5 млрд кубометров газа).

Стоимость строительства газопровода, согласно материалам компании к правительственной комиссии, оценивается в 4,878 млрд руб.

ГЭХ обещает запустить первую очередь ТЭС из двух газотурбинных установок в сентябре 2026 года, к осени 2027-го — надстроить паровую турбину. Чтобы ускорить строительство ТЭС, компания планирует установить китайские газовые турбины AGT-110 (производитель — AECC Gas Turbine). Прототипом AGT-110 считается украинская разработка ГТД-110.

Технологическое присоединение Южно-Якутской ТЭС к электросетям, по предварительным оценкам, обойдется в 14,8 млрд руб., однако после завершения Главгосэкспертизы его стоимость может измениться.

В «Газпром энергохолдинге» финансовые параметры проекта не прокомментировали.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что строительство Южно-Якутской ТЭС оценивается в 411 млн руб. на 1 МВт без учета расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям. При этом, указывает эксперт, проект предполагает использование импортного оборудования, что должно обеспечить дисконт по сравнению с ценой генерации отечественного производства. Но, отмечает господин Сасим, в соответствии с утвержденными правительством параметрами отбора и экономическими условиями для создания новой генерации в Приморском крае предельные удельные капитальные затраты на строительство новой газовой генерации на локализованном оборудовании с учетом присоединения к электрическим и газовым сетям составляет 183 млн руб. на 1 МВт.

Таким образом, подсчитал эксперт, предлагаемая стоимость строительства Южно-Якутской ТЭС более чем на 70% превышает показатели капитальных затрат для технологически сопоставимых проектов.

По словам Сергея Сасима, с учетом того, что правкомиссия не выявляла нарушений при расчете стоимости Южно-Якутской ТЭС, такой рост цены от базовых параметров, учтенных в генсхеме, может свидетельствовать о том, что объем фактической потребности в финансировании строительства новой генерации, вероятно, окажется существенно выше запланированного ранее при разработке программных документов развития электроэнергетики.

Татьяна Дятел