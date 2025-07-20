Роспотребнадзор не выявил завозных случаев лихорадки чикунгунья в России

Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию со вспышкой лихорадки чикунгунья в китайском городе Фошань провинции Гуандун. По данным ведомства, в России не зафиксировано ни одного завозного случая этого заболевания, а эпидемиологической опасности для распространения инфекции на территории страны нет.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя болезни среди кровососущих насекомых — основных переносчиков вируса. Для своевременной диагностики инфекционного заболевания используются отечественные тест-системы, которые имеются в достаточном количестве.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы определенных видов комаров. Основные симптомы заболевания включают резкое повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боль в мышцах и суставах. Обычно болезнь не приводит к серьезным осложнениям, однако представляют опасность для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. В мае об активной вспышке вируса сообщило посольство России на Шри-Ланке со ссылкой на Минздрав республики.