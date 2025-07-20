В очереди перед Крымским мостом стоят более тысячи машин

По состоянию на 14:00 мск перед въездами на Крымский мост стоят более 1 тыс. автомобилей. Об этом сообщают в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на переходе.

Со стороны Тамани в очереди находятся 895 транспортных средств. Ожидание — около трех часов. Со стороны Керчи в пробке стоят 278 машин. Ожидание составляет около часа.

По данным Telegram-канала, максимальное время ожидания перед въездом на Крымский мост составляет 4 часа. Наименьший трафик со стороны Керчи наблюдается во вторник, субботу и воскресенье. Со стороны Тамани очередей меньше всего в среду, четверг и субботу.