Песков назвал опасной тенденцией увеличение поставок вооружений Европы Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень опасной тенденцией увеличение европейских поставок вооружений Украине. По его словам, Россия учитывает это в построении дальнейших планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По мнению пресс-секретаря, западные страны проводят работу по представлению России в качестве «исчадия ада» как внутри своих государств, так и на мировой арене.

При этом господин Песков считает, что у европейских государств все же есть разногласия в вопросах, касающихся российско-украинского конфликта. «Это говорит о том, что антироссийский и милитаристский экстаз, слава Богу, не находит общего понимания пока еще»,— сказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

В апреле Еврокомиссия сообщала, что сумма помощи стран Евросоюза Украине составила €144 млрд с начала 2022 года. Из них €49,6 млрд — на поставки оружия.