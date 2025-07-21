Застройщики заперли кладовки

Продажи кладовых в московских новостройках в январе—июне сократились более чем на 18% год к году. Стремясь рационализировать траты в условиях роста цен, потребители делают ставку на приобретение в первую очередь квартир, а во вторую — машино-мест. Снижение спроса может негативно сказаться на бизнесе застройщиков, для которых проектирование келлеров — способ продать неликвидные площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе—июне 2025 года на первичном рынке Москвы было продано 4,1 тыс. кладовых помещений, год к году значение сократилось на 18,1%, подсчитали в совместном исследовании «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК «Страна Девелопмент». В bnMAP.pro говорят о снижении продаж на 26,1% год к году, до 6,5 тыс. В Ricci — на 20,5%, до 3,7 тыс. лотов.

Наиболее выраженным негативный тренд стал в сегменте массового жилья.

Спрос на келлеры в проектах бизнес-класса в январе—июне сократился на 12,5% год к году, продано 2 тыс. объектов, следует из данных «НДВ Супермаркет недвижимости». В комфорт-классе падение составило 36,2%, до 1,6 тыс. В сегменте высокобюджетного жилья спрос на келлеры увеличился, но на него пришлось лишь 11% продаж в первом полугодии.

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Спрос на кладовые снижается быстрее, чем на первичное жилье. По данным Росреестра, в январе—июне в Москве было зарегистрировано 37,7 тыс. договоров долевого участия. Год к году снижение составило 16%. От келлеров отказываются в пользу базового жилья: они редко рассматриваются как первостепенная покупка, говорит основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов отмечает, что средств покупателей сейчас нередко хватает лишь на квартиру, на втором месте в списке приоритетов — машино-места.

Потребители стали осторожнее в тратах в контексте снижения доступности кредитования и роста цен.

Согласно Dataflat.ru, средняя стоимость 1 кв. м жилья в границах «старой» Москвы в июне составила 507,2 тыс. руб., прибавив 14% год к году. Подорожали и кладовые. В первом полугодии их средняя стоимость составила 674 тыс. руб. за кв. м, на 29,1% больше год к году, говорит руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева. Хотя этот прирост во многом обеспечили высокобюджетные проекты. Кладовые в комплексах комфорт-класса за год подорожали лишь на 2,7%, до 212,5 тыс. руб. за кв. м.

Падение спроса привело к росту предложения. Сейчас в новостройках Москвы продается 8 тыс. кладовых, на 31,9% больше, чем годом ранее, говорят в «Метриуме». Господин Сырцов поясняет, что значение увеличивается и с ростом экспозиции новостроек в высокой стадии готовности: часто келлеры начинают продаваться только незадолго до ввода объекта в эксплуатацию.

Средняя стоимость кладовок в новостройках Москвы в январе—июне (тыс. руб. за кв. м) Класс недвижимости 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Изменение 2025 к 2024 (%) Изменение за пять лет (%) Бизнес 132,1 185,6 200,4 249,5 247,7 281,9 13,8 113,4 Комфорт 119,1 124,2 126,6 158,1 207 212,5 2,7 78,4 Премиум 381,1 389,7 395,8 501,6 463,3 510,2 10,1 33,9 Элит 486,7 512,6 510,6 1191,1 1173,2 1694,8 44,5 248,2 В среднем по рынку 279,8 303 308,4 524,1 522,8 674,8 29,1 141,2 Источник: «НДВ Супермаркет недвижимости», ГК «Страна Девелопмент».

Кладовые считаются высокомаржинальным продуктом для девелоперов. Они не требуют существенных затрат, увеличивают средний чек сделки и повышают общую ликвидность проекта за счет дополнительных продаж, объясняет коммерческий директор группы «Самолет» Кирилл Храпов. Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков отмечает, что проектирование келлеров позволяет застройщикам реализовать площади, для которых нельзя предусмотреть иной вариант использования, определив их под технические помещения или машино-места.

4,6 квадратного метра составила средняя площадь кладовки в новостройках Москвы в июне, по данным «НДВ Супермаркет недвижимости».

Но сейчас девелоперы, по словам гендиректора ГК «РКС Девелопмент» Василия Булгакова, вынуждены тщательнее планировать количество кладовок в проектах. Такой подход позволяет избежать затоваривания рынка, считает он. Ирина Доброхотова не исключает, что спрос на кладовые будет оставаться ограниченным и в дальнейшем. В случае сохранения высоких ставок по кредитам покупатели будут стремиться рационализировать траты, предусматривая места для хранения внутри квартир, рассуждает она. Хотя Руслан Сырцов не исключает, что позитивный эффект на рынок келлеров окажет рост предложения проектов бизнес-класса, где такие помещения предусмотрены чаще.

Дарья Андрианова