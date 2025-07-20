Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после падения ижевчанки на мосту

Председатель Следственного Комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о травмировании женщины на мосту в логу у реки Подборенка в Ижевске, сообщили в ведомстве. Региональным СУ СКР организована проверка по статье о халатности (ст. 293 УК).

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В СМИ сообщается, что проходя по мосту через реку ижевчанка упала в незакрытую часть покрытия. «Женщина не заметила, что там провалился железный лист, запнулась и очень сильно упала. Обе ноги ободрала, одна посинела сразу»,— говорится в посте сообщества «Ижевск. Происшествия».

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.