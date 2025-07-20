Зарубежные артисты не смогли прилететь в Пермь из-за отмены рейсов

Белорусский поп-дуэт Nemiga не выступит сегодня в Перми в рамках фестиваля “Город встреч». Как сообщает телеграмм-канал фестиваля, рейс, на котором должны были прилететь артисты, был отменен, не удалось вылететь и на других. Также в Пермь не смогли вылететь спикеры образовательной программы от Первого музыкального издательства Андриан Мельников и Алан Белини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня из-за атаки БПЛА авиакомпании отменили пять рейсов из Москвы в Пермь.