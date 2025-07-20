В Карелии ищут потерявшуюся группу туристов

Незарегистрированная в МЧС России туристическая группа потерялась в Карелии в Белом море. Сейчас сотрудники МЧС занимаются их поиском, сообщили в Telegram-канале службы.

По данным МЧС, семь человек сплавлялись по морю на байдарках от гряды островов Кузова к Соловецкому острову. Из-за ухудшения погоды группа решила вернуться. Четверо из них на парных байдарках добрались до разных островов, двоих из них нашли и эвакуировали, еще за двумя направлен вертолет Ми-8. Местонахождение и состояние еще троих туристов неизвестно.

В сообщении МЧС сказано, что катер с сотрудниками пойдет по маршруту туристов и обследует всю территорию. В поисках участвуют 10 специалистов и 3 единицы техники.