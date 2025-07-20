В Ростовской области водитель «Газели» насмерть сбил пенсионерку

В Ростовской области водитель коммерческого автомобиля насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ДТП произошло 20 июля в час ночи на автодороге между Каменск-Шахтинским и хутором Красновка. 34-летний водитель «Газели Next» совершил наезд на 70-летнюю женщину на улице Профильной.

Пешеход двигалась в том же направлении по правой обочине дороги за пределами населенного пункта. На ее одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия и выясняют все обстоятельства аварии.

Тат Гаспарян