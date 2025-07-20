На ремонт автодороги Чебоксары — Сурское в Шумерлинском муниципальном округе Чувашии выделили 201,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт дороги из Чебоксар в Сурское выделили 201,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На ремонт дороги из Чебоксар в Сурское выделили 201,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы будут выполнены на участке км 89+000 — км 96+720, до границы Ульяновской области. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 7,72 километра.

Работы планируется выполнить в три этапа: первый — в 2025 году с 1 по 30 сентября; второй — в 2026 году с 1 июня по 31 июля; и третий — в 2027 году с 1 мая по 31 августа.

Заказчиком выступает «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии. Выполнение работ предусмотрено за счет средств как республиканского, так и федерального бюджета.

Влас Северин