Ребенок попал в больницу из детского лагеря на Урале, СКР возбудил дело

В Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи возбудили уголовное дело по сообщению о травмировании восьмилетней девочки в детском лагере. Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, по предварительным данным следствия, 19 июля девочка упала на детской площадке и получила травму. Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Как сообщил портал Е1, ребенок отдыхал в детском лагере при санатории «У трех пещер». Сестра девочки рассказала изданию, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом лучевой кости со смещением в результате падения с лазалки на территории лагеря. Врачи больницы сообщили о случившемся в полицию. После обследования родители отказались от госпитализации ребенка.

«По первоначальной информации, сотрудники лагеря бригаду скорой помощи для девочки не вызвали. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего»,— прокомментировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.