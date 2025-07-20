Путин поздравил композитора Тухманова с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, композитора Давида Тухманова с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

«За годы неустанного творческого поиска вы подарили любителям музыкального искусства богатейшую коллекцию замечательных произведений»,— говорится в телеграмме. Глава государства подчеркнул, что работы Давида Тухманова, созданные в разных жанрах, стилях и направлениях, в полной мере отражают яркий и многогранный талант, самобытность художественных идей и замыслов композитора. Президент пожелал господину Тухманову здоровья, успехов и всего наилучшего.

Давид Тухманов — автор множества известных песен и произведений. Среди самых популярных — «День Победы», «Мой адрес — Советский Союз», «Последняя электричка», «Я люблю тебя, Россия», «Мы — большая семья», «Гуцулочка», «Кони в яблоках». Его шлягеры исполняли такие известные советские и российские певцы, как Александр Градский, Валерий Ободзинский, Нина Бродская, Николай Носков и Лев Лещенко.