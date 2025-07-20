Приволжская транспортная прокуратура усилила контроль за правами пассажиров в четырех российских аэропортах, включая Казань, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани усилили контроль за правами пассажиров из-за ограничений в Москве

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани усилили контроль за правами пассажиров из-за ограничений в Москве

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Также транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в международных аэропортах Нижнего Новгорода, Пензы и Уфы. Сейчас в аэропортах развернуты мобильные приемные. Также пассажиры могут обращаться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры при нарушениях.

В настоящее время в казанском аэропорту наблюдаются задержки по нескольким рейсам. Наиболее длительная задержка — вылет рейса SU 1449 авиакомпании «Аэрофлот» в московский Шереметьево, он задержан почти на 21 час.

Влас Северин