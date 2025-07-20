В Ульяновской области на 20% выросло число зафиксированных коррупционных преступлений

Полиция Ульяновской области подвела итоги своей деятельности в первом полугодии 2025 года, сообщило региональное УМВД в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что «в результате принятого комплекса профилактических и упреждающих мер» «удалось сократить количества убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, краж из квартир, из автомашин», «также снизилось количество хищений автотранспорта, вымогательств, угонов». Раскрываемость убийств, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, по данным УМВД, как и в прошлом году, составила 100,0%. Зафиксировано снижение уличных преступлений. Сотрудниками полиции выявлено 206 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 3776 кв. м. Перекрыто 3 канала поставки наркотического средства «соль» на территорию Ульяновской области из г. Москвы, Республики Мордовия, г. Санкт – Петербурга. Пресечена деятельность двух интернет-магазинов, осуществлявших сбыт наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 88 представителей ОПГ. На 20,4% возросло количество задокументированных преступлений коррупционной направленности.

Андрей Васильев