Металлурги Удмуртии отгрузили продукции на 46,8 млрд рублей в прошлом году

Металлургические предприятия региона за прошлый год отгрузили продукции на 46,8 млрд руб. Как сообщили в Удмуртстате, это 6% отгрузки обрабатывающего сектора за указанный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Объем производства легированной стали в слитках составил 120,1 тыс. т, нелегированной — 75,8 тыс. т, нержавеющей — 16 тыс. т. Металлурги изготовили 15,8 тыс. т незамкнутых профилей холодной штамповки и 5,5 тыс. т зеркального чугуна.

В металлургической отрасли региона занято более 7 тыс. рабочих и специалистов. Средняя зарплата в секторе составила в том году 83 тыс. руб., что на 15 тыс. руб. больше, чем в среднем по республике.