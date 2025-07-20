Губернатор Самарской области пообещал жителям Узюково не строить полигон ТКО

«В Узюково не будет нового полигона для размещения отходов»,— заявил в минувшую субботу в своем Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ответ на размещенные в соцсети «ВКонтакте» комментарии и обращения жителей села Узюково Ставропольского района Самарской области по поводу планов размещения рядом с селом комплекса по обращению с отходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Понимаю, более того, разделяю вашу обеспокоенность вопросами обращения с отходами в нашем регионе. У нас одна цель — навести порядок в этой сфере. Поэтому четко обозначаю: в Узюково не будет нового полигона для размещения отходов. По новой территориальной схеме рассматривается возможность строительства современного высокотехнологичного предприятия, где будет осуществляться полный цикл работы с твердыми коммунальными отходами. Ничего общего с тем, что привычно ассоциируется со свалкой, полигоном, на таких комплексах нет. Загрязнение почвы, воды и воздуха исключены. Понимаю, нововведения, особенно в теме обращения с отходами, вызывают споры и опасения. Но мы руководствуемся принципами: не повторять ошибок прошлого, действовать максимально прозрачно, учитывать интересы жителей, создавать экономику замкнутого цикла»,— заявил господин Федорищев.

По его словам, «утвержденных проектов сейчас нет», «террсхема обращения с отходами еще не принята», «не проведены необходимые изыскания». «Ваше мнение важно. Без общественного одобрения новая территориальная схема принята не будет»,— подчеркнул губернатор, отметив, что жители могут направлять свои замечания в региональное минприроды.

Ранее, в пятницу, в группе «Узюково вещает» соцсети «ВКонтакте» было размещено сообщение о состоявшемся в сельском ДК собрании жителей против строительства в границах села комплекса по переработке отходов (КПО) «Тольятти». Жители заявили, что они против строительства нового полигона ТКО и комплекса по переработке отходов, отмечая, что они не уверены, что он может быть безопасным. В субботу жители Узюково распространили петицию против строительства КПО, в которой требуют найти альтернативную площадку для КПО, отмечая, что размещение комплекса в границах села — это реальная угроза их питьевой воде, поскольку размещение КПО планируется на участке, «гидрологически связанном с системой оврагов и Санчелеевским прудом — источниками воды для местных жителей» (к полудню воскресенья петицию подписали более 370 человек). Кроме того, жители села собирают подписи под обращением к региональному минприроды о пересмотре планов по строительство КПО, а также лично направляют обращения в адрес губернатора, прокурора, руководства Росприроднадзора.

Андрей Васильев