Пермскому девелоперу не удалось купить отель у рынка

Как стало известно «Ъ-Прикамье», стройхолдинг ПМД провел переговоры с владельцами отеля Avant (ул. Попова, 59а) о приобретении недвижимости. Девелопер активно застраивает квартал, где расположен отель (в частности, сейчас ведет строительство ЖК «Эволюция). Однако, по данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, владельцы отеля отказались продавать объект. В ПМД ход переговоров не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Напомним, здание отеля открыли в 2012 году, не имея разрешения на ввод в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено значительно позже открытия. Сначала объект функционировал как торговый центр «Тополя», позже его переделали в гостиницу.

Напомним, в квартале, в котором расположен отель Avant, планируется реновация. Сейчас мэрия через суд пытается освободить квартал от нестационарных торговых объектов, также планируется расселение и снос жилого дома по ул. Попова, 57. ПМД ранее выкупило несколько зданий в квартале, включая ресторан «Дунай». Планируется также расширение улицы Попова с обустройством пешеходной зоны.

Гостиницу развивает ИП Константин Шарифулин (на него оформлен сайт отеля). До 2024 года он был совладельцем зарегистрированного по адресу отеля ООО «С.О. В.А.», которое занимается управлением недвижимым имуществом. Соучредителем этого ООО среди прочих участков значится известный пермский боксер Петр Павлов.