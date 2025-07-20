Проведение Дня физкультурника в Казани обойдется в 5,1 млн рублей

На организацию и проведение Дня физкультурника в Казани выделили 5,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Министерство спорта Татарстана. Средства на проведение праздника выделят из бюджета республики.

Главная программа в экстрим-парке «Урам» намечена на 9 августа с бюджетом 3 млн руб. Для праздника арендуют зоны стритбола, многофункциональные поля, площадку для пляжного волейбола и бетонную зону. Будет установлена сцена и шатры.

В культурной части программы выступят два вокалиста и инструментальный ансамбль. Также для гостей организуют интерактивную зону с игровыми приставками. 15 августа на Лебяжьем озере состоятся соревнования «Гонка с препятствиями», в которых, по планам, примут участие не менее 100 человек.

Влас Северин