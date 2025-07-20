Жителя Самарской области будут судить за распространение марихуаны

В Волжском районе Самарской области передано в суд уголовное дело 45-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении (ч.3 ст.30 УК РФ) на незаконное приобретение и хранение наркотиков (ч.2 ст.228 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также в покушении на производство и сбыт наркотиков в крупном размере (ч.1,3 ст.228.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщило в воскресенье ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, обвиняемый был задержан в феврале сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков после «получения информации от неравнодушных граждан». Задержание произошло на проходной одного из предприятий района после окончания рабочего дня, в сумке подозреваемого были обнаружены свертки фольги с марихуаной. При обследовании квартиры задержанного, полицейские конфисковали еще 29 подобных свертков, а также электронные весы и грайндер (специальный измельчитель). Всего у обвиняемого обнаружено 50 граммов марихуаны, что относится к крупному размеру. За это обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Андрей Васильев