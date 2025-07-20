Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушениях прав дольщиков из Набережных Челнов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушениях прав дольщиков ЖК «Авиатор» в Набережных Челнах. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Жалобы татарстанцев, согласно сообщениям в Информационном центре СК России, связаны с задержкой ввода в эксплуатацию одного из корпусов жилого комплекса. Дольщики, вложившие средства в строительство через одного из специализированных застройщиков, не могут получить свои квартиры.

Многие из них продолжают оплачивать ипотеку и арендовать жилье, что создает финансовые трудности. Ранее многочисленные обращения граждан не дали результата.

После поступивших обращений Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело.

Влас Северин