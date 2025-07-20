«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) вынужденно корректирует расписание сегодняшних рейсов из-за вводимых ранее ограничений в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Telegram-канале авиакомпании.

Изменения будут отображены на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании, а также по громкой связи в аэропорту.

Пассажирам отмененных рейсов компания предлагает сделать вынужденный возврат или переоформление билетов на рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.

Накануне ограничения на прием и отправку самолетов вводились в Шереметьево несколько раз из-за риска воздушной опасности. Работу аэропорта восстановили 20 июля в 2:47 мск.