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Авиакомпании отменили пять рейсов из Перми до Москвы

Российские авиакомпании сегодня отменили утренние рейсы из Перми в Москву. По данным онлайн-табло пермского аэропорта, не состоялись два утренних рейса «Победы» и один «Аэрофлота», еще отменены один дневной рейс этой авиакомпании и один вечерний. При этом один утренний рейс «Аэрофлот» из Перми в Москву выполнил, хоть и с небольшим опозданием.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О причинах отмены рейсов аэропорт не сообщал. СМИ сегодня сообщали об отражении атак БПЛА в Москве.

Кроме того, на несколько часов задержаны сегодняшние рейсы авиакомпании «Победа» из Перми в Сочи – утренний на 9 часов, дневной – на три часа.