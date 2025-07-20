В Татарстане шестой раз за неделю ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане в шестой раз за неделю был введен режим «Беспилотная опасность». Уведомление об этом поступило через официальное приложение МЧС России в 3:12.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении министерства.

О закрытии воздушных аэропортов республики не сообщалось. Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане также вводился вчера, 19 июля, а также 15, 17 и 18 июля, при этом 17 июля МЧС сообщало о введении режима беспилотной опасности дважды.

Влас Северин