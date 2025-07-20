«Т Плюс» арендовала котельные Губахи

Генкомпания «Т Плюс» заключила договор аренды губахинских котельных у ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (ГЭКОМ), сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас компания будет готовить их к зиме. Был заключен срочный договор аренды — на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В «Т Плюс» подтвердили «Ъ-Прикамье», что начнут эксплуатацию теплосетевого комплекса Губахи в соответствии с договором аренды в третьей декаде июля. «Компания обладает всеми необходимыми компетенциями не только для обеспечения стабильного функционирования, но и для дальнейшего развития теплогенерирующих мощностей и теплосетевого комплекса одного из важных промышленных центров Пермского края. Первоочередная задача — обеспечить стабильное прохождение предстоящего отопительного сезона», — сообщили энергетики.

При этом в компании подчеркнули, что по условиям соглашения об аренде подготовка котельных и тепловых сетей Губахи к осенне-зимнему сезону 2025 – 2026 годов в значительной степени находится в зоне ответственности администрации муниципалитета и предыдущих эксплуатантов имущества. «Комплекс мероприятий по подготовке к зиме планируется заранее, предусматривает значительный объем работ и должен проводиться в течение всего межотопительного периода. С учетом того, что имущественный комплекс передается нам в эксплуатацию незадолго до начала предстоящего отопительного сезона, большая часть процесса подготовки уже должна быть проведена. Это касается как гидравлических испытаний тепловых сетей, так и благоустройства территорий, где проводились земляные работы», — отметили в «Т Плюс».

Напомним, что ранее «Т Плюс» уже оказывала услуги теплоснабжения в Губахе до 2017 года, когда продала Губахинскую энергетическую компанию бизнесмену Алексею Колеснику. Новый владелец демонтировал старую Кизеловскую ГРЭС-3, которая отапливала Губаху, и заменил ее на десять блочно-модульных котельных. В дальнейшем он продал бизнес, который при новых собственниках оказался в банкротстве. По одной из версий, банкротство могло быть связано с экономически неоправданным тарифом.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края утвердило новые тарифы для ООО «ГЭКОМ». Со второй половины 2025 года они вырасли на 25%. Предполагается в дальнейшем, что «Т Плюс» выкупит котельные на торгах.