75 поездов следуют с задержками после атаки БПЛА на Ростовскую область

РЖД сообщили, что из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая—Замчалово с задержками следуют 75 пассажирских поездов. Утром 19 июля перевозчик сообщал о задержке более 50 поездов.

«Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов»,— сообщили РЖД в Telegram-канале.

Компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» также уточнила, что десять пассажирских поездов задерживаются в направлении Крыма. С полуострова — 11 составов.

В ночь на 19 июля в результате атаки БПЛА на Ростовскую область были повреждены контакты сети железной дороги, сообщали РЖД. Движение поездов на перегоне Лихая—Замчалово приостанавливалось.