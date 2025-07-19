В воскресенье, 20 июля, на территории Республики Татарстан установится малооблачная погода без осадков, а температура воздуха прогреется до +29 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 20 июля в Татарстане ожидается потепление до +29 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 20 июля в Татарстане ожидается потепление до +29 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, в западных районах — до +13 градусов. Днем воздух прогреется до показателей от +24 до +29 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +11 до +13 градусов, в низинах — от +8 до +10 градусов. Днем сохранится малооблачная погода, максимальная температура достигнет показателей от +25 до +27 градусов.

Влас Северин