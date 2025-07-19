В текущем году планы по программе «Наш двор» в Татарстане выполнили на 63%, сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программу «Наш двор» в Татарстане выполнили на 63%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Программу «Наш двор» в Татарстане выполнили на 63%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Арском районе завершены все работы по программе благоустройства, а в Заинском районе завершена программа текущего года. Дорожные работы опережают график на 8%, по сравнению с прошлым годом выполнено 72% плана. Работы ведутся в 241 дворе 14 муниципалитетов, полностью завершены в 318 дворах. Установка наружного освещения также идет с опережением на 13%, завершена в 398 дворах и продолжается в 174 дворах в 12 муниципалитетах, что составляет 73% выполнения.

Монтаж оборудования выполнен на 45%. Работы завершены в 196 дворах, продолжаются в 173 дворах. Начата приемка завершенных объектов: приняты 4 двора в Арском районе, 5 дворов в Советском районе Казани и 4 двора в Нижнекамском районе.

Влас Северин