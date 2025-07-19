Во Вьетнаме из-за шторма перевернулось прогулочное судно с туристами

В северной части Вьетнама потерпело крушение прогулочное судно с 48 туристами и пятью членами экипажа. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Крушение произошло в бухте Халонг в акватории Южно-Китайского моря. Причиной происшествия стал шторм «Вифа». Удалось спасти 22 человек, обнаружены тела 3 погибших.

По данным другого местного издания Vnexpress, погибли по меньшей мере 34 человека, спасены 11.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. Пострадавшие доставлены в больницы, среди них есть малолетние дети.