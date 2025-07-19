В Цивильском округе возбудили уголовное дело из-за травмирования работника сельскохозяйственного предприятия. Информация опубликована в Telegram-канале СУ СК России по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии возбудили дело после травмы рабочего сельскохозяйственного предприятия

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии возбудили дело после травмы рабочего сельскохозяйственного предприятия

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 27 мая 2025 года, когда сотрудник, разбирая кровлю склада, упал с высоты более 1,8 метра и получил травмы, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью.

Следствие установило, что происшествие стало возможным из-за нарушений охраны труда. Работника допустили к работе без страховочной системы, не оформили наряд-допуск и не провели осмотр несущих конструкций крыши и ограждений.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Влас Северин