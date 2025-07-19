В США мужчина погиб из-за цепочки на шее, утянувшей его в аппарат МРТ

В Нью-Йорке 61-летний мужчина погиб после того, как его затянуло в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом сообщает CBC News. Причиной происшествия стала металлическая цепочка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным полиции, 16 июля в медицинском центре в Вестбери на Лонг-Айленде мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ. В тот момент там шло сканирование. Аппарат сразу начал затягивать в себя цепочку, висевшую на шее посетителя, мужчину затянуло следом. Пострадавшего госпитализировали, но в течение суток он умер.

Свидетель происшествия рассказал полиции, что мужчина забежал в кабинет МРТ из-за того, что услышал крики пациента. Процедуру проходил его родственник.