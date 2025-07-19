В Бугульме после гибели 19-летнего рабочего на стройке возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бугульме после гибели 19-летнего рабочего на стройке возбудили уголовное дело

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Бугульме после гибели 19-летнего рабочего на стройке возбудили уголовное дело

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 18 июля в Бугульме на территории ООО «Стройбарс» на улице Нефтянников. Молодой человек упал с кабины погрузчика во время работы и попал под его колеса. Полученные травмы оказались смертельными.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Влас Северин