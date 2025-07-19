«Акрон» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

В субботу, 19 июля, в матче первого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2025/26 тольяттинский «Акрон» встретился с самарскими «Крыльями Советов». Поединок прошел на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершился со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Акрона» забил Йонуц Неделчару. У «Крыльев Советов» отличился Вадим Раков. На игре присутствовали 10 010 зрителей.

«Крылья Советов» еще ни разу не побеждали «Акрон» в матчах РПЛ.

Андрей Сазонов