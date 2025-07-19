В Татарстане за полгода зафиксировали рост бруцеллеза и бешенства

В Татарстане за первое полугодие 2025 года зафиксирован рост инфекционных заболеваний, включая бруцеллез и бешенство. Об этом сообщил начальник ГУ ветеринарии Кабмина Татарстана Тимур Галеев.

Тимур Галеев отметил, что за первые шесть месяцев 2025 года в России зарегистрировано 265 случаев бруцеллеза, что почти равняется годовому показателю за 2024 год (276 случаев). В Татарстане очаги заболевания выявлены в Дрожжановском, Черемшанском, Рыбно-Слободском и Балтасинском районах. Основными причинами распространения бруцеллеза стали несанкционированный ввоз и покупка животных без необходимых документов.

С начала 2025 года в республике зарегистрировано семь неблагополучных пунктов, где выявлены случаи бешенства. Для борьбы с этим заболеванием проводится иммунизация домашних питомцев, вакцинация скота и диких животных. Ситуация с африканской чумой свиней в Татарстане остается под контролем благодаря постоянному мониторингу и усилению мер биобезопасности.

Влас Северин