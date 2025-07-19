В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Штатное электроснабжение в Ростовской области восстановлено полностью, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Ночью энергетики вернули свет в пять населенных пунктов, в которых живут более двух тыс. человек. В 12:00 мск они восстановили электроснабжение в микрорайоне Лиховской, который включен в состав города Каменск-Шахтинский.

«Энергослужбы РЖД возобновили подачу напряжения на одну из подстанций. Это позволило Донэнерго в 12.00 восстановить электроснабжение в микрорайоне... Бригады энергетиков остаются в готовности»,— написал господин Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он рассказал и о других последствиях ночной атаки БПЛА. Получившая ранение сотрудница РЖД перевезена в Ростов-на-Дону. Она находится в состоянии средней степени тяжести. В Каменске в результате налета были повреждены 9 частных домов, 5 автомобилей, а также хозпростройки. Муниципалитет готов предоставить людям временное жилье, сообщил господин Слюсарь.

Также из-за атаки БПЛА в Ростовской области были задержаны более 50 поездов. На вокзалах и станциях Ростов Главный, Лихая, Каменская, Зверево, Новочеркасск, Миллерово, Шахтная, Россошь, Лиски, Волгоград сотрудники РЖД раздают еду и воду. Задержка поездов произошла из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая—Замчалово в Ростовской области.