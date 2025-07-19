На Ижевском пруду завершен второй сезон парусных гонок для архитекторов

В Удмуртии завершен второй сезон парусных гонок для архитектурных бюро и проектных отделов региональных компаний «Ежегодная ижевская архитектурная регата». Заключительные соревнования состоялись 18 июля на Ижевском пруду на базе яхт-клуба More.

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В водных состязаниях и «архитектурном нетворкинге» приняли участие около 100 проектировщиков, дизайнеров и других представителей отрасли. «Профессиональный диалог переплелся с адреналином парусных гонок»,— говорится в сообщении.

Победители определены в двух дивизионах. В первом победу одержала команда архитектурного бюро «Кубика». Второе и третье места разделили представители «Комос групп» совместно с архитектором Дмитрием Стрюковым и компании «Паруса».

Призовые места во втором дивизионе забрали команды предприятия «Тегола» совместно с компанией «Аквасистем», проектной организации «РК Проект» и завода «Алюмпарк». Победителям были вручены статуэтки на торжественной церемонии награждения.

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Регата организована яхт-клубом More при поддержке архитектурного бюро «Шевкунов и партнеры», предприятий «Алютех», «Тегола», «Салаватстекло», «Кирпичево Ижевск», «Кнауф» и «Алюмпарк».