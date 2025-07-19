Глава Ульяновской области предложил новые меры поддержки сотрудников авиапрома

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских инициировал дополнительные меры поддержки сотрудников авиастроительных предприятий в виде механизмов соцвыплат, которые компенсировали бы часть процентной ставки по ипотечным кредитам. Об этом в субботу сообщила пресс-служба губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что, по расчетам ульяновского губернатора, это поможет регионам, где расположены авиастроительные компании, привлечь и закрепить профессиональные кадры. С этой инициативой глава региона выступил на выездном заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, которое состоялось в пятницу в Ульяновске на базе одного из профильных предприятий ОАК Ростеха.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле полностью поддержал ульяновскую инициативу по стимулированию авиастроителей, говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что перед отечественным авиапромом поставлена задача к 2030 году сформировать как минимум половину авиапарка из самолетов российского производства, что потребует наращивания серийного производства авиалайнеров, решения инфраструктурных, кадровых и финансовых вопросов отрасли. В Ульяновской области разработаны собственные системные меры поддержки авиастроителей, включая программу «Губернаторская ипотека», по которой предоставляются субсидии предприятиям для компенсации части затрат на аренду жилья сотрудникам.

Андрей Васильев, Ульяновск