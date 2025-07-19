В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Ростовский гидрометцентр ФГБУ Северо-Кавказское УГМС выпустил штормовое предупреждение о комплексе опасных метеорологических явлений на территории Ростовской области. Неблагоприятные погодные условия ожидаются до конца суток 19 июля и в течение 20 июля. Информация об этом размещена на сайте метеослужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Калужских, Коммерсантъ Фото: Алексей Калужских, Коммерсантъ

По сообщению синоптиков, местами в регионе прогнозируют интенсивные осадки, ливни с грозами, град и усиление ветра до 20-24 м/с. В период ухудшения погоды возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.

Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Следует избегать пересечения улиц в потоках воды и держаться подальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев, автомобилистам советуют не преодолевать затопленные участки дорог.

Валентина Любашенко