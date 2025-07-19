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За минувшие сутки в Оренбургской области зафиксировано 28 пожаров

В Оренбургской области за минувшую пятницу зарегистрировано 28 пожаров, — сообщило региональное ГУ МЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, из 28 произошедших пожаров 18 — техногенные, 10 — ландшафтные.

Кроме того, спасатели МЧС трижды привлекались к ликвидации последствий ДТП. В одном из ДТП в пятницу (на 255 км трассы М5 «Урал» вблизи Сорочинска), при столкновении грузовика, легкового автомобиля и бензовоза с последующим возгоранием, погибли два человека.

Андрей Васильев