Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Режиссер ижевского театра «Молодой человек» снимет полнометражный фильм

Режиссер ижевского театра «Молодой человек» Андрей Опарин снимет полнометражный художественный фильм по сценарию писателя Дениса Осокина, написанного на основе маньчжурского предания, сообщили в горадминистрации со ссылкой на культурное учреждение.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Это полнометражное художественное кино. Такая связь нашего времени и древнего маньчжурского предания. Это будет поэтическое кино <...> о красоте мира, красоте наших мест Поволжья, пестроте мира. Снимать будем на берегу реки Свияга под Казанью около месяца»,— рассказал Андрей Опарин.

В съемочную группу войдут специалисты из Ижевска, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. В фильме будут сниматься актеры театра «Молодой человек» и подростки из столицы Удмуртии. Название фильма не разглашается. Премьера может состояться весной 2026 года.

«Первый фильм творческого тандема режиссера Андрея Опарина и сценариста Дениса Осокина станет не разовой акцией, а началом создания новой совместной кинокомпании»,— говорится в сообщении.

Авторы сверх этого разрабатывают идеи еще трех фильмов, два из которых связаны с Удмуртией. Первый затрагивает деревню в Шарканском районе, где родились бабушка и мать Андрея Опарина, второй — личность поэта Кузебая Герда.