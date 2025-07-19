Режиссер ижевского театра «Молодой человек» снимет полнометражный фильм

Режиссер ижевского театра «Молодой человек» Андрей Опарин снимет полнометражный художественный фильм по сценарию писателя Дениса Осокина, написанного на основе маньчжурского предания, сообщили в горадминистрации со ссылкой на культурное учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Это полнометражное художественное кино. Такая связь нашего времени и древнего маньчжурского предания. Это будет поэтическое кино <...> о красоте мира, красоте наших мест Поволжья, пестроте мира. Снимать будем на берегу реки Свияга под Казанью около месяца»,— рассказал Андрей Опарин.

В съемочную группу войдут специалисты из Ижевска, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. В фильме будут сниматься актеры театра «Молодой человек» и подростки из столицы Удмуртии. Название фильма не разглашается. Премьера может состояться весной 2026 года.

«Первый фильм творческого тандема режиссера Андрея Опарина и сценариста Дениса Осокина станет не разовой акцией, а началом создания новой совместной кинокомпании»,— говорится в сообщении.

Авторы сверх этого разрабатывают идеи еще трех фильмов, два из которых связаны с Удмуртией. Первый затрагивает деревню в Шарканском районе, где родились бабушка и мать Андрея Опарина, второй — личность поэта Кузебая Герда.