Житель Оренбурга украл в Самаре джемпер для покупки еды

В суд направлено уголовное дело о краже, которую совершил житель Оренбургской области в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе Самары, сообщило в субботу ГУ МВД по Самарской области (ч.1 ст. 158 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Факт кражи был выявлен при инвентаризации товара в одном из бутиков ТРЦ. Полицейские по записям камерам видеонаблюдения определили подозрительного покупателя, который спрятал взятый в бутике джемпер под своей одеждой. Приметы были переданы службам городско полиции. Вскоре по этим приметам сотрудниками полиции на метрополитене подозреваемый был задержан на станции метро «Гагаринская».

Подозреваемый — житель Оренбургской области — признался, что украл товар, поскольку денег у него не было, желания заработать их законным путем — тоже. Он решил похитить джемпер, продать его и на эти деньги купить себе продукты питания, но затем намерения поменял и оставил вещь себе. Выяснилось, что обвиняемый уже был неоднократно судим.

Андрей Васильев