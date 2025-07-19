«Амкар» взял в аренду молодого вратаря

22-летний вратарь Максим Айсин пополнил состав ФК «Амкар Пермь» на правах аренды. Ранее он выступал за ФК «Родина» (Первая лига), сообщает официальный сайт пермского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Айсин воспитанник академии «Мордовии». Начинал карьеру в родном клубе, попадал в заявку «Мордовии» в Первой лиге, позднее играл за ФК «Саранск во Второй лиге. Имеет опыт выступлений за молодёжку «Родины», «Родину-2», «Муром», «Дубай Юнайтед» и «Ла Лигу» из ОАЭ. В «Амкар» перешёл из «Родины» на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что сейчас в чемпионате второй лиги перерыв. «Амкар» возобновит свое участие в турнире 27 июля домашним матчем с ФК «Челябинск-2».