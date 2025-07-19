«Амкар» взял в аренду молодого вратаря
22-летний вратарь Максим Айсин пополнил состав ФК «Амкар Пермь» на правах аренды. Ранее он выступал за ФК «Родина» (Первая лига), сообщает официальный сайт пермского футбольного клуба.
Фото: ФК «Амкар»
Айсин воспитанник академии «Мордовии». Начинал карьеру в родном клубе, попадал в заявку «Мордовии» в Первой лиге, позднее играл за ФК «Саранск во Второй лиге. Имеет опыт выступлений за молодёжку «Родины», «Родину-2», «Муром», «Дубай Юнайтед» и «Ла Лигу» из ОАЭ. В «Амкар» перешёл из «Родины» на правах аренды до конца сезона.
Напомним, что сейчас в чемпионате второй лиги перерыв. «Амкар» возобновит свое участие в турнире 27 июля домашним матчем с ФК «Челябинск-2».