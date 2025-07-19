Водителям самокатов оформят карту

Пользователям электросамокатов придется получать специальную карту водителя. В Госдуме поддержали идею председателя Екатеринбургской городской думы Анны Гурарий. Она считает, что такой документ повысит безопасность передвижения. Предполагается, что карту водителя СИМ смогут получить россияне старше 16 лет после прохождения медобследования. О необходимости изучать правила дорожного движения при этом речь не идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

И это значительное упущение, уверен вице-президент Гильдии автошкол России, автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко: «Мы повысим благосостояние медицинских учреждений, которые выдают справки на право управления транспортным средством, но никак не повысим безопасность дорожного движения на дорогах. На сегодняшний день то, что творится с нашими самокатами на дорогах, это беспредел. Безусловно, нужно вводить обязательное обучение, подготовку и только после прохождения этой подготовки, сдачи соответствующего экзамена выдавать документ на право управления самокатом.

Большинство из СИМ по своей мощности подходит под категорию "М", некоторые под категорию "1" или "А". Соответственно, признаем самокат механическим транспортным средством, сдаем экзамены, точно так же готовимся, проходим обучение. Человек мало того, что получит образование, которое даст ему возможность безопасно, в первую очередь для себя, управлять этим транспортным средством, во-вторых, он будет уже понимать, что в случае грубыхнарушений его могут лишить водительского удостоверения не только отдельной категории, а полностью водительского удостоверения любой категории, которая у него есть».

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман не согласна с таким радикальным предложением. По ее мнению, навык вождения электросамоката, как и велосипеда, не требует знания правил дорожного движения и перемещения по проезжей части, потому что СИМы в основном двигаются по пешеходным зонам: «Необходимо формировать культуру вождения — учить соблюдать скорость, спешиваться, не ездить вдвоем, не покидать место ДТП. Мы должны доводить это до автоматизма. Каким образом? Наличием контроля, фиксацией нарушений и увеличением размеров штрафов, если человек не понимает. Что касается прав, эта мера максимально избыточная, она абсолютно точно не приведет к уменьшению нарушений дорожно-транспортных происшествий.

В целом мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда в Москве за этот сезон, по сравнению с прошлым, количество ДТП снизилось на 60%. Оказывается, можно это сделать, не запрещая, не вводя какие-то странные решения, которые скорее будут душить микромобильность, нежели ее развивать. По большому счету сейчас функция надзора и контроля передана на сторону бизнеса. У нас действительно есть какие-то редкие рейды ГИБДД, которые фиксируют правонарушения и выписывают административные протоколы, но от общего числа фиксированных нарушений меньше 1%, мне кажется. Как раз огромная проблема в том, что на уровне государства контроля и надзора над СИМами нет совсем».

Карта водителя СИМ может быть цифровой и работать по аналогии с Fan ID через идентификацию на «Госуслугах». Сейчас такая интеграция с кикшеринговыми сервисами невозможна говорит пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев: «Есть подтверждение аккаунтов в Москве через Mos ID. Также при регистрации мы используем данные банковских ID, которые позволяют подтверждать возраст владельца карты, и таким образом препятствовать нарушению возрастных ограничений сервисов. При этом правила дорожного движения не предусматривают права для использования электросамокатов, во всяком случае тех, которые используются в кикшеринге, это маломощные самокаты до 250 Вт. Мы всегда открыты к диалогу, но, к сожалению, чаще мы слышим о каких-то инициативах, которые оторваны от реальности и не учитывают того, что уже есть и в законе, и в практике.

Сейчас часто упоминают необходимость и возможность верификации аккаунта через "Госуслуги". Здесь опять-таки сами сервисы готовы к такой интеграции, но на данный момент просто закон не предусматривает возможность интеграции "Госуслуг" с таким сервисом как кикшеринг, то есть здесь сложность не на стороне оператора, а просто федеральный закон не позволяет порталу интегрироваться таким образом. Инициативы, которые направлены на частные самокаты, наверное, сейчас более востребованы».

За первые шесть месяцев 2025 года сотрудники ГИБДД составили более 21 тыс. протоколов на нарушителей, использующих СИМ. Среди наиболее частых причин аварий с участием СИМ в полиции называют непредоставление преимущества пешеходу, неспешивание на пешеходном переходе, несоответствие скорости условиям движения, а также движение на транспортном средстве вдвоем.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина