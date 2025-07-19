В Татарстане приступили к уборке зерновых культур в 30 районах

В Татарстане началась уборка зерновых культур в 30 районах, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

С 17 июля в 16 районах началась уборка озимых, ярового ячменя, гороха и рапса. Общая площадь посевов составляет 1,2 млн га, из которых 460 тыс. га занимают озимые культуры, а 581 тыс. га — масличные. В уборке задействованы 340 комбайнов из общего парка в 3,2 тыс. машин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов добавил, что планируется завершить уборку зерновых в августе. Также он напомнил о необходимости подготовки к будущему урожаю, отметив планы засеять 500 тыс. га, включая 474 тыс. га зерновых.

Влас Северин