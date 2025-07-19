Три человека погибли в пожаре в поселке Подлесном Самарской области

Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек в пожаре в поселке Подлесном Волжского района Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Чувашской Республике Фото: МЧС по Чувашской Республике

Пожар в бане частного дома №3 на ул. Весенней поселка Подлесного произошел в ночь с 18 на 19 июля 2025 года.

В пожаре погибли три человека: две женщины — 1962 и 1955 годов рождения и 57-летний мужчина. Еще один мужчина (1962 года рождения) при пожаре не пострадал.

По факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) следственным отделом по городу Новокуйбышевску регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Волжского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Андрей Васильев