Три человека погибли в пожаре в поселке Подлесном Самарской области
Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек в пожаре в поселке Подлесном Волжского района Самарской области.
Фото: МЧС по Чувашской Республике
Пожар в бане частного дома №3 на ул. Весенней поселка Подлесного произошел в ночь с 18 на 19 июля 2025 года.
В пожаре погибли три человека: две женщины — 1962 и 1955 годов рождения и 57-летний мужчина. Еще один мужчина (1962 года рождения) при пожаре не пострадал.
По факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) следственным отделом по городу Новокуйбышевску регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Волжского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела.