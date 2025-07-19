СКР проверяет данные о нападении на девушку в Москве после отказа познакомиться

СКР устанавливает обстоятельства предполагаемого нападения на девушку в Москве. Причиной агрессии со стороны прохожего мог стать отказ познакомиться. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства со ссылкой на публикации в СМИ.

В Telegram-каналах распространилось видео, записанное потерпевшей. В смонтированном из нескольких частей ролике девушка заявляет, что на улице к ней подошел мужчина и попросил номер телефона, на что она ответила вежливым отказом. Попытку знакомства она успела снять на видео, эта запись также вошла в ролик. Автор утверждает, что после отказа в знакомстве мужчина потребовал удалить видео с ним, а когда она отвернулась, пнул ее ногой. Далее в ролике показано, как девушка с телефоном бежит за мужчиной и кричит прохожим, чтобы его задержали. В последнем сегменте видео девушка сообщает, что идет в полицию, чтобы написать заявление.

Московский главк СКР уточнил, что доследственную проверку ведет Дорогомиловский межрайонный следственный отдел.