43% оптовиков Удмуртии ожидают роста оборота в третьем квартале

43% руководителей организаций оптовой торговли Удмуртии ожидают увеличения оборота оптовой торговли в третьем квартале, сообщили в Удмурстате. В январе—апреле оборот составил 181 млрд руб. В товарной массе это на 2,2% меньше, чем годом ранее. Еще 42% директоров таких компаний прогнозируют, что оборот не изменится, 15% ожидают его сокращения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

72% руководителей во втором квартале оценили экономическое положение своей организации как удовлетворительное, 15% — как неблагоприятное. Оставшиеся 13% указали на положительное состояние компании.

Руководители местных фирм оптовой торговли традиционно обозначили главным фактором, ограничивающим деятельность организации, неплатежеспособность покупателей: его указали 81% респондентов. Высокие транспортные расходы обозначили 41% директоров. На недостаток финансов, нехватку квалифицированных специалистов и высокий уровень налогов отметили по 33% оптовиков.