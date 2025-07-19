Петербург получит казначейский кредит для инженерной инфраструктуры «Горской»

Правительство РФ согласовало предоставление Санкт-Петербургу казначейского кредита на инженерную инфраструктуру проекта «СанктПетербург Марина». Об этом накануне сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял участие в заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестпроектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. Федеральный центр предоставит Петербургу казначейский инфраструктурный кредит для возведения канализационного коллектора Горская – ТКК Конная Лахта. На проект имеется предварительное согласование от Минстроя, Минэкономразвития и Минфина России на предоставление федеральных средств.

«Проект „СанктПетербург Марина“ реализуется по поручению Президента России. Для Петербурга это один из стратегических проектов развития. В сфере ответственности города работа идет по графику, в соответствии с утвержденной дорожной картой»,— подчеркнул губернатор.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на строительство Большого Смоленского моста займут 15 млрд рублей.

Татьяна Титаева